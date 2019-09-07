SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu: Bahane üretmesinler araçların hepsi ihtiyaç fazlası
Dorukhan Toköz’ün maaşına zam!
Beşiktaş

Dorukhan Toköz’ün maaşına zam!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın aldığı karar doğrultusunda İtalyan kulüplerinin gözdesi olan Dorukhan Toköz'ün yıllık maaşı 350 bin Euro’dan 1 milyon Euro’ya yükseltilecek.

7 Eylül 2019 10:10

SÖZCÜ / Yaz transfer döneminde İtalyan kulüplerin peşinde koştuğu Dorukhan Toköz'ün takımda kalması karşılıksız kalmayacak. Beşiktaş yönetimi, yıllık 350 bin Euro'yla en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşını revize etme kararını aldı.

Geçen sezonun yıldızı olan başarılı futbolcunun senelik maaşı 1 milyon Euro'ya yükseltilecek. Gelen teklifleri reddederek kulübe hiçbir zorluk çıkarmayan genç futbolcunun tutumu yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etti. Başkan Fikret Orman, hem saha içi hem saha dışında duruşunu çok beğendiği Dorukhan'ın zammı çoktan hak ettiğini belirtti.

Son güncelleme 10:10 | 7 Eylül 2019
beşiktaş Dorukhan Toköz süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ