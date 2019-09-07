Dorukhan Toköz’ün maaşına zam!

SÖZCÜ / Yaz transfer döneminde İtalyan kulüplerin peşinde koştuğu Dorukhan Toköz'ün takımda kalması karşılıksız kalmayacak. Beşiktaş yönetimi, yıllık 350 bin Euro'yla en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşını revize etme kararını aldı.

Geçen sezonun yıldızı olan başarılı futbolcunun senelik maaşı 1 milyon Euro'ya yükseltilecek. Gelen teklifleri reddederek kulübe hiçbir zorluk çıkarmayan genç futbolcunun tutumu yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etti. Başkan Fikret Orman, hem saha içi hem saha dışında duruşunu çok beğendiği Dorukhan'ın zammı çoktan hak ettiğini belirtti.