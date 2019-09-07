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D’Margio Wright-Phillips Manchester City ile profesyonel sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig

D’Margio Wright-Phillips Manchester City ile profesyonel sözleşme imzaladı

Shaun Wright-Phillips'in oğlu 17 yaşındaki D'Margio, babasının da formasını terlettiği Manchester City ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

SKOR DIŞ HABER 7 Eylül 2019 15:14

İngiliz oyuncu Shaun Wright-Phillips’in oğlu D’Margio, Manchester City ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 17 yaşındaki yıldız adayı Pep Guardiola’nın öğrencilerinin arasına katılacak.

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Happy to sign my pro contract and a lot of hard work to come

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D’Margio, Manchester ekibinin formasını 6 senedir terletiyordu. Geçtiğimiz sene U18 seviyesinde gösterdiği etkileyici performansla genç kanat oyuncusu profesyonel sözleşme imzalamayı başardı. Genç oyuncu yeni anlşamasını Instagram üzerinden duyururken babası Shaun da oğlunu tebrik etti.

D’Margio’nun babası Shaun, yaklaşık 9 sene boyunca Manchester City formasını terletmiş ve burada gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı’na kadar yükselmişti.

Son güncelleme 15:15 | 7 Eylül 2019
D'Margio Wright-Phillips Manchester City Shaun Wright-Phillips
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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