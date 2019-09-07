D’Margio Wright-Phillips Manchester City ile profesyonel sözleşme imzaladı

İngiliz oyuncu Shaun Wright-Phillips’in oğlu D’Margio, Manchester City ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 17 yaşındaki yıldız adayı Pep Guardiola’nın öğrencilerinin arasına katılacak.

D’Margio, Manchester ekibinin formasını 6 senedir terletiyordu. Geçtiğimiz sene U18 seviyesinde gösterdiği etkileyici performansla genç kanat oyuncusu profesyonel sözleşme imzalamayı başardı. Genç oyuncu yeni anlşamasını Instagram üzerinden duyururken babası Shaun da oğlunu tebrik etti.

D’Margio’nun babası Shaun, yaklaşık 9 sene boyunca Manchester City formasını terletmiş ve burada gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı’na kadar yükselmişti.