Diamond League’de sezon Brüksel’deki finalle tamamlandı

DERLEYEN: TURAN BAKÜLÜ

Diamond League’de sezon finalinin ikinci ayağı Brüksel’de yapıldı. Finaller geçtiğimiz hafta Zürih’te yapılan müsabakalarla başladı.

Gecenin dikkat çeken yarışlarından bir tanesi erkekler 200 metreydi. Milli atlet Ramil Guliyev’in de yarıştığı mücadeleyi Amerikalı Noah Lyles 19,74 ile kazandı. Guliyev, ikinci sırada tamamladığı yarışta 19,86 koşarak sezonun kendisi adına en iyi derecesine ulaştı. Onları Kanada’dan Andre de Grasse 19,87 ile takip ederek üçüncü oldu.

Warholm`dan tarihin en iyi ikinci derecesi Diamond League`de finallerin ilk ayağı İsviçre`nin Zürih kentinde düzenlendi. Geceye erkekler 400 metre engellide tarihin en iyi ikinci derecesini koşan Norveçli Karsten Warholm damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Kadınlar 100 metre mücadelesi de çekişmeye sahne oldu. Dafne Schippers, Shelly-Ann Fraser-Pyrce, Marie-Josee Ta Lou ve Dina Asher-Smith gibi önemli isimlerin yarıştığı mücadeleyi 10,88 ile Amerikalı Asher-Smith kazanmayı başardı ve sezonun kendisi adına en iyi derecesine imza attı. Jamaikalı Fraser-Pryce 10,95 ile yarışı ikinci sırada tamamladı.

Kadınlar yüksek atlamada sezonu lider götüren Maria Lasitskene, finalde de zirveyi kimseye bırakmadı. Rus atlet 1,99 ile 1,97 atlayan Ukraynalı Yuliya Levchenko’nun önünde sezonu zaferle tamamladı.

Erkekler üç adım atlamada Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Amerikalı Christian Taylor 17,85 atladı ve buluşma rekoru kırarak kazandı.

Kadınlar 5000 metrede Hollanda adına yarışan Sifan Hassan 14:26,26 şampiyon oldu.

Atletizmde Diamond League sezonu bu yarışlarla sona erdi. Atletizm Dünya Şampiyonası 27 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında Doha’da düzenlenecek.