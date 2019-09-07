CANLI YAYIN | Türkiye Andorra maçı 0-0

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri 5.karşılaşmasına Andorra ile karşılaşıyor. H grubunda 4 maç oynayan ve 9 puan toplayan milliler Vodafone Park Stadı’nda Andorra’yı da mağlup etmesi durumunda grupta iddiasını sürdürecek. Türkiye Andorra maçını canlı olarak SKOR’dan takip edebilirsiniz…

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI CANLI ANLATIM (Sayfa sürekli güncellenecektir) 1′ Milli maç Türkiye’nin santra vuruşuyla başladı…

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare’nin de sakatlıkları bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM’IN iLK 11’i BELLİ OLDU:

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Umut Meraş, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın, Cenk Tosun

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Andorra maçı saat 21:45’te başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye Andorra mücadelesini İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson’ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

A Millî Takımımız, Andorra ile İstanbul’da oynadığı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 573. kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet almıştı.

A Milli Takım’ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).