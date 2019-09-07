SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstiklal Caddesi’nde dehşet: Öldürüp, kaçtı
Yarı final zamanı! CANLI İZLE: Türkiye Polonya voleybol maçı saat kaçta başlayacak hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Diğer Sporlar

Yarı final zamanı! CANLI İZLE: Türkiye Polonya voleybol maçı saat kaçta başlayacak hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı final Maçında Türkiye ile Polonya karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde set vermeden Hollanda'yı yenen Türkiye Kadınlar A Milli Voleybol Takımı Polonya'yı da yenerek finale çıkmak istiyor. Dev mücadele TRT Spor'dan canlı izlenebilecek. Peki Türkiye Polonya voleybol maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme linki...

7 Eylül 2019 15:58

Filenin Sultanları tüm hazırlıkları tamamladı, gözler saatler kalan Holanda maçından Türkiye Polonya voleybol maçının kanalı da belli oldu. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final maçı olan Türkiye Polonya mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. Maç saat 19:30’da başlayacak. Türkiye Polonya voleybol maçı canlı izleme linki haberimizde.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final maçları Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Bu kapsamda Türkiye de Polonya ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka bugün saat 19.30’da başlayacak. Bu müsabaka TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI İZLE

5. KEZ YARI FİNAL HEYECANI

A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak.

Son 5 organizasyonun 4’ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milliler, 2003’te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya’ya 3-0 yenilmişti.

Son güncelleme 16:37 | 7 Eylül 2019
canlı izle canlı yayın filenin sultanları Hangi kanalda Polonya saat kaçta türkiye voleybol voleybol maçı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ