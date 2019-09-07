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Babel ve arkadaşları Almanya’yı evinde devirdi | UEFA EURO 2020 Elemeleri
Milli Takımlar

Babel ve arkadaşları Almanya’yı evinde devirdi | UEFA EURO 2020 Elemeleri

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin maçında C Grubu'nda Hollanda, konuk olduğu Almanya'yı 4-2 mağlup etti. Hollanda'da Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

7 Eylül 2019 00:20

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi. EURO 2020 Elemeleri’nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda’yı konuk etti. Galatasaray’ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11’de çıktı. Hollanda, Frenkie de Jong’un 59, Tah’ın (kendi kalesine) 66, Malen’in 79 ve Wijnaldum’un 90+1’inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı. Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos’un attığı Almanya, C Grubu’ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek. H Grubu’ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45’te Andorra’yı ağırlayacak. Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1

Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0

Avusturya-Letonya: 6-0

I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1

İskoçya-Rusya: 1-2

San Marino-Belçika: 0-4 06 Eylül 2019 İngiltere bir dakikada elimizden kaçtı! Türkiye 2-3 İngiltere | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri`nde 3. Grup`ta mücadele eden Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, gruptaki 4. maçında İngiltere`ye 3-2 mağlup oldu. Türkiye, 74 ve 75`te yediği gollerle 2-1`den 3-2 geriye düştü! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:20 | 7 Eylül 2019
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