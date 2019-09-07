SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstiklal Caddesi’nde dehşet: Öldürüp, kaçtı
Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye yarı finalde Büyük Britanya’ya kaybetti
Diğer Sporlar

Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye yarı finalde Büyük Britanya’ya kaybetti

Son dakika! Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda yarı final mücadelesinde Türkiye, Büyük Britanya'ya 94-81'lik skorla mağlup oldu. Tekerlekli sandalye basketbolunun adeta klasikleşen randevusunda, Türkiye, 2013 ve 2015 finalinde mağlup olup, 2017'de yenmeyi başardığı Büyük Britanya'ya bu kez yarı finalde kaybetti. Türkiye'nin üçüncülük maçındaki rakibi Almanya - İspanya maçından sonra belli olacak.

7 Eylül 2019 17:40

Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı final karşılaşmasında Büyük Britanya ile bir araya geldi. Türkiye, ilk yarısını 45-43 önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda özellikle de üçüncü çeyrekte Büyük Britanya’nın oyununa karşılık veremedi. Türkiye sahadan 94-81’lik skorla mağlup ayrıldı.

Tekerlekli sandalye basketbolunun adeta klasikleşen randevusunda, Türkiye, 2013 ve 2015 finalinde mağlup olup, 2017’de yenmeyi başardığı Büyük Britanya’ya bu kez yarı finalde kaybetti. Türkiye’nin üçüncülük maçındaki rakibi Almanya – İspanya maçından sonra belli olacak.

Türkiye’de Özgür Gürbulak 21 sayı ve 18 asistle olağanüstü bir performans sergiledi ancak yenilgiyi önlemeye yetmedi. Cem Gezinci ise 22 sayıyla takımımızın en skorer oyuncusu oldu. Büyük Britanya’da ise Terence Bywater 34 sayı, 7 ribaund ve 6 asiste imza attı. 07 Eylül 2019 A Milli Basketbol Takımı, Karadağ`ı geriden gelip devirdi! 2. tura kalamayan 12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri için oynanan 17-32 sıralama gruplarında ilk maçına çıktı. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ`ı 79-74 yendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:40 | 7 Eylül 2019
Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası büyük britanya türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ