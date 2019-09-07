Abdullah Avcı’dan transfer itirafı ve Burak Yılmaz müjdesi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımı takip eden muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi ve sohbet gerçekleştirdi.

Avcı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, samimi itiraf ve açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz’ın gelecek hafta takımla çalışmalara başlayacağını belirtirken, Başakşehir’den kimseyi istemediğini ancak Volkan Babacan isminin önüne geldiğini söyledi.

Beşiktaş’ın teknik patronu Avcı, “Sevilla sizi 2 ay izledi. Neden olmadı?” şeklindeki bir soruya ise “Beşiktaş duygusu daha ağır bastı” şeklinde cevap verdi.

Victor Ruiz Sözcü`ye konuştu: Arma için para veriyorlar! Beşiktaş`ın tecrübeli savunma oyuncusu Victor Ruiz, Sözcü`ye konuştu! İspanyol futbolcu, siyah-beyazlı takımdan teklif gelince eski Beşiktaşlı Sosa`yı aradığını belirtirken, armanın hakkını vermek için para aldıklarını ve bunun için çalışmaların gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Avcı’nın sohbetten öne çıkan açıklamaları şöyle;

“Biz oyuncuları izlerken çok sıkı çalışıyoruz. Kendi izleme ekibimiz var. Oyuncu data’ları var. Bunlar örtüşünce transfer gerçekleşiyor. Mesela Muhammed Elneny’nin Arsenal’deki kondisyoneri benim milli takımdaki kondisyonerimdi.

Geçen Visca ile konuştuk. ‘Senden daha iyi bir Bosnalı buldum’ dedim. Ajdin Hasic, gelişime çok açık bir oyuncu. Beni çok heyecanlandırıyor.

BABACAN İTİRAFI

Ben Başakşehir’in hiçbir oyuncusuna talip olmadım. Volkan Babacan ismi ise önüme geldi.

QUARESMA AYRILIĞI

Quaresma’nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var

Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak’ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği çok belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra ‘beni bırak’ diyebilir.

Güven Yalçın önemli bir potansiyel. Yarım sezonda Beşiktaş’ın direkt oyuncusu olmak kolay değil. Burak başka bir oyuncu. Güven de o anlamda çok hızlı gelişen bir oyuncu. O bölgede fazla bir seçeneğim yok.”