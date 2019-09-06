Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonluğu için Londra’ya gitti

9-15 Eylül tarihleri arasında Londra'da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi 7 gün boyunca farklı kategorilerde temsil edecek olan Boyacı, bu kez de ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinden emin… Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı'ndaki Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek şampiyonaya 81 ülkeden 600'ün üzerinde yüzücünün katılması bekleniyor.

‘Her şey akvaryumdaki balıkları izlerken başladı, onların da kolları yoktu, benim de…' diyerek hikayesini gönüllerimize kazıyan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, ana sponsoru Bursa Kebap Evi desteğiyle dünya şampiyonluğu için hazırlıklarını tamamladı. Ankara'da gerçekleşen milli takım hazırlık kampında günde 9000 metre yüzerek ve kara antrenmanları yaparak büyük yarışa hazırlanan Boyacı, şimdi Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyor.

‘Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüzme şampiyonu olacağım. Kendime güveniyorum. Bana inanan, güvenen Türk halkını ve güzel ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.' diyen Boyacı, Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı tarafından İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya uğurlandı. Helvacı, maddi ve manevi Sümeyye'nin yanında olduklarının altını çizerek ‘Böylesi önemli bir sporcunun Türkiye'yi temsil etmesinde en ufak bir katkımız olduğu için gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kendisine inancımız tam. Çok çalıştı ve azmetti, karşılığını alacağına inanıyorum. Sümeyye bizim gönüllerimizde zaten şampiyon olsa bile, bunu Londra'da da dünyaya kanıtlayacağına gönülden inanıyoruz.' dedi.