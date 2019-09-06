Şenol Güneş, Fatih Terim’in cezası ve gündemi değerlendirdi: ‘Bataklığı kurutmamız lazım…’

Türkiye’nin EURO 2020 Elemeleri’nde Andorra ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi. Hem karşılaşmaya hem de gündeme dair açıklamalarda bulunan Güneş, “Hedefimiz 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var. Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık” ifadelerini kullandı.

‘Stat kırmızı beyaz olsun’

Şenol Güneş, “Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor. Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay yok, herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum. Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum” dedi.

Şenol Güneş`ten yabancı sınırı değerlendirmesi Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, yabancı sınırı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Andorra’yı da değerlendiren Güneş, “Andorra’nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı” diye konuştu.

‘Bataklığı kurutmamız lazım!’

Yeniden gündeme gelen yabancı kuralı hakkında da görüş bildiren deneyimli çalıştırıcı, “Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım’a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım” dedi.

Şenol Güneş orta saha yapısı ile alakalı da “Bir bataklık yaratıp sivrisinek gibi oraya dalmayalım. Takım şu anda seviliyor. Geçen bir etkinliğe gittik. Oyuncularımızın coşkusu var. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, yine aynı duyguyla çıkacağız. Ozan Tufan beklediğimizden iyi ama başlama ihtimali az. Dorukhan bugün idmana çıkacak. Orada Emre oynayabilir, daha teknik oyuncular oynayacak” sözlerini sarfetti. Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez: `Türkiye, çok komple bir ekip! Her oyuncunun farklı özellikleri var` EURO 2020 Elemeleri`nde Milli Takım`a konuk olacak Andorra`da Teknik Direktör Koldo Alvarez, basın toplantısında konuştu. Alvarez, Türkiye, çok komple bir ekip. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Avrupa standartlarının üstünde birçok oyuncuya sahipler dedi. İlgili Haberi Oku