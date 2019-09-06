SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Soylu’dan ‘İstanbul’a kayyum mu atanacak?’ sorusuna yanıt!
Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev için karar verildi!
Dünyadan Futbol

Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev için karar verildi!

"Holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından mayıs ayında hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev 17 Eylül'de tahliye edilecek.

6 Eylül 2019 12:25

Rusya’nın başkenti Moskova’da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev’in şartlı tahliye edilmesine karar verildi.

Belgorod bölgesinde Alekseyevskiy Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev’in şartlı tahliyesine hükmetti. Futbolcular 17 Eylül’de tahliye edilecek.

21 Ağustos 2019 Çek manken Ekaterina Bobkova`dan Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev için cinayete teşebbüs suçlaması Çekyalı manken Ekaterina Bobkova, Rus futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev ile ilgili yeni bir iddia ortaya sundu. Bobkova İçkime ilaç katıp beni uyuşturdular, başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar sözleriyle futbolcular için cinayete teşebbüs suçlamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Mayısta “Holiganlık” ve “kasten yaralama” suçlarından yargılanan Rus milli futbolcular Kokorin 18 ay ve Mamaev 17 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Rusya Premier Lig’de şampiyon olan Zenit’te oynayan Kokorin ile Krasnodar’ın futbolcusu Mamaev, Ekim 2018’de Moskova’da gerçekleştirilen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.

Son güncelleme 12:25 | 6 Eylül 2019
Aleksandr Kokorin Pavel Mamaev
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ