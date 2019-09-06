Rus milli futbolcular Kokorin ve Mamaev için karar verildi!

Rusya’nın başkenti Moskova’da kavgaya karıştıkları gerekçesiyle hüküm giyen Rus milli futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev’in şartlı tahliye edilmesine karar verildi.

Belgorod bölgesinde Alekseyevskiy Mahkemesi, Kokorin ve Mamaev’in şartlı tahliyesine hükmetti. Futbolcular 17 Eylül’de tahliye edilecek.

Çek manken Ekaterina Bobkova`dan Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev için cinayete teşebbüs suçlaması Çekyalı manken Ekaterina Bobkova, Rus futbolcular Aleksandr Kokorin ve Pavel Mamaev ile ilgili yeni bir iddia ortaya sundu. Bobkova İçkime ilaç katıp beni uyuşturdular, başıma vurarak beni bayıltıp balkondan attılar sözleriyle futbolcular için cinayete teşebbüs suçlamasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Mayısta “Holiganlık” ve “kasten yaralama” suçlarından yargılanan Rus milli futbolcular Kokorin 18 ay ve Mamaev 17 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Rusya Premier Lig’de şampiyon olan Zenit’te oynayan Kokorin ile Krasnodar’ın futbolcusu Mamaev, Ekim 2018’de Moskova’da gerçekleştirilen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.