Roberto Soldado: ‘Buradan daha alt seviye bir ligde 2 sene geçirdikten sonra…’

Fenerbahçe’nin sözleşmesini uzatmadığı İspanyol golcü Roberto Soldado, yaz transfer döneminde La Liga ekiplerinden Granada’nın yolunu tutarken, Goal.com’dan Patric Ridge’in sorularını yanıtladı ve İspanya’ya dönüşü hakkında ayrıntları aktardı. Soldado, Süper Lig hakkında da ilginç bir yorumda bulundu. Soldado, “Dünyanın en iyi ligine dönmekten dolayı çok mutluyum, özellikle buradan daha alt seviye bir ligde 2 sene geçirdikten sonra” dedi.

Soldado, Türkiye’deki antrenman temposuna da değindi ve “İspanya’ya geldikten sonraki ilk 2 haftada antrenmanların hızına yetişmekte zorlandım. Buradaki idmanların hızı Türkiye’den daha yüksek. Ama iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Takımım için elimden geleni yapacak ve en yüksek seviyede mücadele edeceğim” diye konuştu.

‘Beni en çok zorlayan Puyol’du’

La Liga günlerini de hatırlayan Soldado, “La Liga’da beni en çok zorlayan futbolcunun Puyol olduğunu söyleyebilirim. Puyol’un eli çok ağırdı, ayrıca tüm zamanların en agresif defansıydı. Aynı zamanda en çok şikayet eden futbolcu da oydu. Bence ona karşı oynamak savaş gibi bir şeydi. Aramızda güzel bir rekabet vardı ve en zorlu mücadeleleri ona karşı vermiş olabilirim” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki deneyimli golcü, Real Madrid’in altyapısından yetişerek Osasuna’da kiralık olarak forma giymiş, sonrasında Real Madrid’in A takımında 1 sezon oynadıktan sonra Getafe’ye transfer olmuştu. Getafe, Valencia, Tottenham ve Villarreal maceralarının ardından 2017’de Fenerbahçe’ye gelen İspanyol oyuncu, bu yaz bedelsiz olarak Granada’ya transfer oldu. Süper Lig`de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig`de 3. haftanın geride kalmasının ardından milli maç arasında şampiyonluk oranları güncellendi. İlgili Haberi Oku