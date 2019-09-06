Pique: Messi’ye güvenim tam, herhangi bir endişem yok!

Geçtiğimiz günlerde İspanya basınında çıkan habere göre Barcelona’nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübüyle son olarak 2017’de yenilediği sözleşmede “Her sezon sonunda ayrılabilir.” maddesi koydurdu.

Bu durumda Messi’nin kendisine gelen bir teklifi kabul ettiği takdirde kulübü Barcelona bunu onaylamak zorunda kalacak. Oyuncunun sadakatine güvenerek ve mecbur kalarak bu maddenin konulduğundan bahsedilen habere ünlü oyuncunun takım arkadaşı Gerard Pique’den yorum geldi.

`Lionel Messi her sezon sonunda ayrılabilir` iddiası! Barcelona`nın tarihini yeniden yazan Lionel Messi için İspanyol El Pais gazetesi `İstediği her sezon sonunda ayrılabilir` iddiasında bulundu. İlgili Haberi Oku

Pique’ye göre Messi, böyle bir hakka sahip olmalı. Arjantinli’nin Barcelona için çok fazla şey ifade ettiğini ve bu bağlamda birçok başarıya imza attığını belirten Pique, buna karşın ne kendisinin ne de takım arkadaşlarının bu konuda bir endişesi olduğunu söyledi.

“Bu maddenin varlığından uzun bir süredir haberim var. Ancak Messi’ye sonuna kadar güveniyorum.” diyen İspanyol savunma oyuncusu takım arkadaşına destek verdi.