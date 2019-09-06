Mehmet Zeki Çelik: ‘Kazanmamız gereken bir maç’

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında yarın Andorra ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi ay-yıldızlı oyuncu Mehmet Zeki Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Çelik, “Rakip kağıt üzerinde zayıf ama bence maç önemli. Kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz” ifadelerini kullandı.

“Kendime inandım”

Avrupa'da oynamak isteyen genç futbolculara da tavsiyelerde bulunan Mehmet Zeki Çelik, “Ben kendime hedef koydum, kendime inandım, orada oynayacağıma inandım ve böyle tercih yaptım. Hedefleri doğrultusunda ilerleyip çalışmaları lazım” şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlı takımın savunma hattının Avrupa'nın farklı liglerinde top koşturan oyunculardan oluşmasının kendilerini zorlayıp zorlamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Mehmet Zeki, “Bence problem yok. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için bir eksi yanı yok” diye cevap verdi.

Şenol Güneş, Fatih Terim`in cezası ve gündemi değerlendirdi: `Bataklığı kurutmamız lazım...` Türkiye`nin Andorra`yı konuk edeceği karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş, gündemi de değerlendirdi. Güneş, Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım`a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım dedi. İlgili Haberi Oku