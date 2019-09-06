Mehmet Demirkol’dan sert yorum! ‘Onların ne işi var orada’

Galatasaray’ın yeni transferlerine yaptığı imza töreni ve Falcao hakkında Mehmet Demirkol’dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte spor yorumcusu Mehmet Demirkol’un beİN Sports’ta yayınlanan beİN Manşet programında söyledikleri.

“Falcao geldi, ilk iki hafta gol atamadı ne olacak? Galatasaray'ın istediği oyunu oynayamaması sonucu, beklentilerin yüksek olduğu oyunculara bakılıyor ilk.

Falcao hırslı, oyun oynamak istiyor, tabii çok iyi de para kazanacak ama oynamak için gelmiş. Falcao çok heyecanlı. Buna bir şey demek mümkün değil ama Galatasaray bu ya, kim gelirse gelsin böyle karşılama… Ronaldo da Real Madrid’de böyle karşılandı ama bana fazla geliyor. Önemli olan saha içi. Bir şey demiyorum, bu benim görüşüm.

ORAYA KRAVATLA ÇIKILMAZ

Böyle bir tören yapıyorsan, oraya oyuncular çıkar. Yöneticiler, başkan, konuşmalar, bunlar olmamalı. Futbol işi, seyirci ile oyuncu arasında giden bir şeydir. Geri kalan her şey figürandır. Falcao konuşsun. Roberto Carlos da bir kupa törenine terlik çıktı, üzerine yazılar yazıldı. Ayağı kim bilir ne halde, ona laf edeceğine, yöneticilere laf et. Onların ne işi var orada. Oraya kravatla çıkılmaz. Oranın aktörü sporcular ve seyirciler.

Abdurrahim Albayrak çok yıprandı ama ben yıpratmadım ki. Kendi kendini yıprattı. Ben mi dedim Falcao’yu getir diye? Bundan sona oyuna bakacağız, Galatasaray iyi kadro yaptı. Sol kanat ve stoper derinliği dışında iyi kadro yaptı. Grupta iyi maçlar seyredeceğimizi düşünüyorum. Keşke ilk maç içeride PSG ile olsaydı, onlar daha tam oturmadan. kadro iyi, bundan sonra iş Fatih Hoca’da.

Galatasaray`dan gövde gösterisi! 25 bin taraftar görkemli imza törenine katıldı Galatasaray, 2019-2020 sezonunda takımda forma giyecek olan yeni transferler için bir imza töreni düzenledi. Töreni yaklaşık 25 bin taraftar Türk Telekom Stadı`nda takip etti. İlgili Haberi Oku

FALCAO’NUN 7.5’UNA İTİRAZIM VAR

Radamel Falcao için benim 7.5 milyon euroya itirazım var, 11,5’a yok ama! 4 milyon euro Şampiyonlar Ligi primi var ya, ona itiraz etmem. 7.5 çok ama benim için fark etmez, benim cebimden de para çıkmıyor. Luiz Gustavo için de konuş diyenler olabilir, o da çok. Ben Falcao'yu izlemekten keyif alıyorum. Çok veriyoruz. Biz bu transferleri yapabiliriz ama ilk yapmamız gereken Yusuf gibi futbolcuları 40-50 milyon Euro'ya satabilmek. Onları yapabilirsek, bunlar mantıklı olur.”