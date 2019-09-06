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Islam Slimani, Monaco taraftarına Falcao’yu unutturdu!
Fransa Ligue 1

Islam Slimani, Monaco taraftarına Falcao’yu unutturdu!

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, yeni takımı Monaco'da taraftarların gözdesi oldu.

6 Eylül 2019 08:36

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig’de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani, yeni takımı Monaco ile sadece 2 haftada Fenerbahçe formasıyla attığı lig golünün 3 katını attı.

Monaco’da 2 maçta 3 gol atan Cezayirli forvet, taraftarın da beğenisini kazandı. Monaco’nun internet sitesinden yapılan oylamada 2-2 biten Strasbourg maçının yıldızı olarak Islam Slimani seçildi.

TARAFTARLARIN %91’İ SLIMANI DEDİ!

Fransız ekibinin taraftarları, oylamada %91 gibi ezici bir üstünlükle Slimani’yi maçın adamı seçti. Golovin ise sıralamanın 2. sırasında yer aldı.

Fenerbahçe taraftarları da formda bir dönem geçiren 31 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada ”Geçen sezon neredeydin Slimani?” tepkisinde bulunuyor.

Son güncelleme 08:53 | 6 Eylül 2019
falcao Fenerbahçe fransa galatasaray Islam Slimani monaco
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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