İngiltere’de lig yönetiminden Bury iflası sonrası yeni sistem

İngiltere Futbol Ligi, barındırdığı tüm liglerdeki kulüpleri koruyabilmek için finansal anlamda denetimler yapacak ve bu bağlamda kulüplere tavsiyelerde bulunacak.

Lig yönetimi bu şekilde kulüpleri Bury’de yaşandığı gibi lig dışında kalmasını engellemeyi amaçlıyor. Benzer zor bir durumu Bolton Wanderers yaşamış, kulüp son anda bir yatırımcı bularak zor durumdan çıkmayı başarmıştı.

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Lig tarafından perşembe günü yapılan bilgilendirmeye göre bu analizleri yapan ekibin başında Bird&Bird’de uzman olarak çalışan Jonathan Taylor bulunacak.

Proje iki bölümden oluşacak. İlk aşamada örnek teşkil etmesi amacıyla Bury’nin durumu incelenecek. İflasa giden süreçte kulüp sahibi, yönetim kararları ve bütçe anlaşmaları mercek altına alınacak. Bu noktada lig yönetimi incelemeler dışında kulüpleri regüle edecek.

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Bu ilk bölümden sonra ikinci aşamada bir rapor oluşturulacak. Kulüplerin önlem almasına yardımcı olacak kilit noktalara vurgu yapılacak. Esas amaç kulüplerin sürdürülebilir ekonomik yapılar oluşturmasını sağlamak olacak.

İngiltere Futbol Ligi yönetimi başkanı Debbie Evans, Bury’yle ilgili zorunlu olarak verdikleri kararın lig bünyesi içerisindeki en zor kararlardan biri olduğunu vurguladı. Bu analizler sonucunda kulübün hangi aşamalardan geçerek bu noktaya geldiğini anlamayı hedeflediklerini söyleyen Evans, ilerleyen süreçlerde bu tip durumlara karşın önlemler alabilmeyi umduklarını söyledi.