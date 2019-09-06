İngiliz futbolcu Angus MacDonald kansere yakalandı

İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giyen Angus MacDonald’ın kansere yakalandığı açıklandı.

Geçen sezonu yakalandığı “derin ven trombozu” hastalığı nedeniyle yeşil sahalara sadece 2 kez çıkarak kapatan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, bağırsak kanserine yakalandı.

Hull City “Angus MacDonald’a bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Erken evrede konulan bu teşhisi üzüntüyle duyuruyoruz” açıklamasını yaparken, hastalıkla ilgili gelişmeleri resmi siteden aktaracaklarını belirtti.

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Kulüp ayrıca Angus’a fiziksel ve zihinsel destek için mahremiyete önem verilmesini rica ederken, oyuncusunun her zaman yanında olacaklarını duyurdu.

Son olarak 2018 yılının Ağustos ayında sahaya çıkan Angus MacDonald, Kasım ayında DVT (derin ven trombozu) teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

İngiliz stoper, Ocak 2018’de Barnsley’den transfer edilmişti.