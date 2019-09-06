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Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu
Diğer Sporlar

Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ferhat Can Kavurat, altın madalyanın sahibi oldu.

6 Eylül 2019 23:44

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Ferhat Can Kavurat, altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı.

Türkiye, günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı. 06 Eylül 2019 Filenin Sultanları`nın final inancı tam! | 2019 Kadınlar EuroVolley 2019 Kadınlar EuroVolley yarı final öncesi medya günü düzenlendi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli derken Kaptan Eda Erdem Dündar ise Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:44 | 6 Eylül 2019
Ferhat Can Kavurat taekwondo
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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