Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Ferhat Can Kavurat, altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı.
Türkiye, günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.