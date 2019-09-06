Dışarı çıkan topu kurtarırken parmağı koptu

Hykeham Town’un Immingham Town’u mağlup ettiği maçta tel örgülerin arkasına kaçan topu kurtarmaya çalışan 51 yaşındaki Hykeham Town hocası Darren Dye, alyansının tellere takılması sonucunda parmağını kopardı.

Takım hemşiresinin yardımıyla kan kaybının önüne geçilmesiyle hastaye kaldırılan teknik direktörün, kopan parmağı buza koyularak muhafaza edilmesine karşın elindeki hasarın yüksek seviyede olması sebebiyle parmak tekrar yerine dikilemedi.

Çitlerden indiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığını fakat böyle bir durumu tahmin etmediğini söyleyen Dye, dayanılmaz bir acı yaşadığını anlattı.

Eşinin kendisini bu halde gördüğünde şoka uğradığını ve göz yaşlarına boğulduğunu söyleyen teknik direktör zamanla duruma alışmaya çalıştığını söyledi.