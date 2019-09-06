CANLI İZLE: Almanya Hollanda maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Almanya Hollanda maçı bu akşam canlı yayında ekranlara gelecek. İki ülke, 12 ay içinde 3 kez karşı karşıya gelmiş ve bu karşılaşmaların birini Almanya kazanırken birini de Hollanda kazanmış, biri de beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu maçlarda toplamda 12 kez gol atılmıştı. İşte Almanya Hollanda maçının saati, kanalı ve canlı izleme yolu…

ALMANYA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Almanya, Hollanda’yı konuk edecek. 6 Eylül Cuma günü saat 21.45’te oynanacak olan mücadele, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı izlenebilecek. Aşağıdaki linkten yayıncı kuruluşun canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ALMANYA HOLLANDA MAÇI İZLE

29. MÜCADELE

Bugüne kadar 28 kez karşı karşıya gelen takımların mücadelelerinde 9 kez Hollanda kazanmış 8 kez de Almanya sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. İki takım arasındaki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.