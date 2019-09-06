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Beşiktaş’tan dikkat çeken paylaşım!
Beşiktaş

Beşiktaş’tan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

6 Eylül 2019 08:02

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fatih Terim’e verilen 4 maçlık cezayı canlı yayında eleştirdiği sırada Beşiktaş’ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cengiz’in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından “Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz” notuyla bir görsel paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız” yazısı Galatasaray’a gönderme olarak algılandı.

Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Son güncelleme 08:51 | 6 Eylül 2019
beşikraş galatasaray Mustafa Cengiz Sosyal Medta
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