Bahar geldiğinde mi?

ÇEKYA, Amerika'dan çok daha iyi çıktı! Gerçek bu değil tabii ki. Gerçeğin ne olduğunu, nerelerde eksik olduğumuzu hepimiz biliyoruz.

Takım halinde maç boyu savunma direnci; 26-15 asist, 41- 26 ribaunt, 10-3 top kaybı; nasıl ve niçin kazandıklarının cevabı. Geçen salı Amerika'ya hazin bir şekilde kaybetmemizin dünkü maça etkisi büyüktü. Mental olarak ayağa kalkamamamız, özellikle 4 numarada çok yıpranmış ve alternatifsiz olmamız, 1 ve 5 numaradaki sıkıntılarımız neticenin belirlenmesindeki etkenler oldu.

‘Keşke'leri ve oryantalist günlük yakınmaları bir yana bırakıp, belirlenecek realist bir programın peşinden gitmekten başka çaremiz yok gibi…

Yoksa aynı şarkıdaki gibi… “Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar” der gideriz…

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