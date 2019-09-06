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Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye yarı finalde!
Milli Takımlar

Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye yarı finalde!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 63-58 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Milli Takım Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

6 Eylül 2019 22:39

Polonya’nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek finalinde Türkiye ile İtalya karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı 30-29 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı ancak milliler, 3. çeyrekteki etkili oyunları sayesinde sahadan 63-58 galip ayrıldı.

Şampiyonada son 4’e kalan Türkiye ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı da kazandı. Ay-yıldızlılarımız böylelikle üst üste üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanmış oldu.

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu. Yarın (7 Eylül Cumartesi) TSİ 15:30’da başlayacak Türkiye-İngiltere karşılaşması NTVSpor.net’ten canlı yayınlanacak.

05 Eylül 2019 A Milli Takım`ın klasman maçları programı belli oldu 2019 FIBA Dünya Kupası E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından ABD, Çekya, Brezilya, Yunanistan, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Avustralya ve Litvanya 2. tura çıktı. Olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak Türkiye; Yeni Zelanda, Karadağ ve Japonya`nın bulunduğu O Grubu`nda mücadele edecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:43 | 6 Eylül 2019
Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası
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