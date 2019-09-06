Amerika Açık’ta tek kadınlar finalinin adı belli oldu: Andreescu – Williams

Amerika Açık’ta tek kadınlar yarı finalleri tamamlandı.

Yarı finallerin ilk ayağında 13 numaralı seribaşı isviçreli Belinda Bencic’i 7-6 ve 7-5 ile mağlup eden 19 yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu, kariyerindeki ilk Grand Slam finaline yükselmeyi başardı.

Diğer eşleşmede Serena Williams, klasmanın 5 numarası Ukraynalı Elina Svetolina’yı 6-3 ve 6-1 ile mağlup etti ve toplamda 33, Amerika Açık’ta 10. kez tek kadınlar finaline yükseldi.

Serena Williams’ın teklerde 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor. 2017’den beri bu sayıyı geliştiremeyen Amerikalı yıldız, toplamda 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Margaret Court’u yakalamaya çalışıyor.

2017’de Avustralya Açık’ta zafere ulaştıktan sonra kariyerine doğum arası veren Williams, geçtiğimiz sene Amerika Açık’ta yine finale yükselmiş ancak bir başka genç yıldız Naomi Osaka’ya mağlup olmuştu.

Amerika Açık’ta tek kadınlar finali 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 23:00’da oynanacak. Maç Eurosport’tan naklen yayınlanacak.