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Abdoulay Diaby ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş

Abdoulay Diaby ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ederken yeni transfer Abdoulay Diaby, takım arkadaşlarıyla tanışıp düz koşu yaptı.

6 Eylül 2019 14:16

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep’le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup’un katılmadığı aktarıldı.

İzinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby’nin ise takım arkadaşları ile tanıştığı ve düz koşu yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın Ümraniyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

Son güncelleme 14:16 | 6 Eylül 2019
Abdoulay Diaby beşiktaş süper lig
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