2019 FIBA Dünya Kupası | Arjantin, Polonya, Sırbistan ve İspanya çeyrek finalde!

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.
I Grubu’nda Arjantin ve Polonya, J Grubu’nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı. I Grubu’nda Rusya ve Venezuela, J Grubu’nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.
Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
I Grubu
Polonya-Rusya: 79-74
Arjantin-Venezuela: 87-67
J Grubu
Sırbistan-Porto Riko: 90-47
İspanya-İtalya: 67-60
7 Eylül’ün programı
7 Eylül’de oynanacak ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:
K Grubu
11.30 Brezilya-Çekya
15.30 ABD-Yunanistan
L Grubu
11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti