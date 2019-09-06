2019 FIBA Dünya Kupası | Arjantin, Polonya, Sırbistan ve İspanya çeyrek finalde!

Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası’nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.

I Grubu’nda Arjantin ve Polonya, J Grubu’nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı. I Grubu’nda Rusya ve Venezuela, J Grubu’nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.

Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu

Polonya-Rusya: 79-74

Arjantin-Venezuela: 87-67

J Grubu

Sırbistan-Porto Riko: 90-47

İspanya-İtalya: 67-60

7 Eylül’ün programı

7 Eylül’de oynanacak ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

K Grubu

11.30 Brezilya-Çekya

15.30 ABD-Yunanistan

L Grubu

11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

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