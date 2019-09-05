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Yok artık Rafael Nadal!
Diğer Sporlar

Yok artık Rafael Nadal!

ABD Açık'ta yarı finale yükselen ve şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Rafael Nadal, çeyrek final maçı sonrasında adeta şov yaptı!

5 Eylül 2019 19:05

ABD Açık çeyrek finalinde Diego Schwartzman’ı 3-0 yenerek yarı finale yükselen Rafael Nadal, Arthur Ashe Kortu’nda oynanan mücadele sonunda herkes tarafından alkışlanan harekete imza attı.

Rahat kazandığı maç sonunda keyifli görünün İspanyol raket, ESPN kanalının anlatım yerine raketle topu göndererek tüm kort tarafından alkışlandı.

Rafael Nadal, ABD Açık yarı finalinde turnuvanın 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak. Maç Cuma akşamı TSİ 23.00’da başlayacak.

Son güncelleme 19:05 | 5 Eylül 2019
abd açık rafael nadal
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OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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