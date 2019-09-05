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Ünal Aysal: Düşmanlar maskesini çok erken indirdi
Galatasaray

Ünal Aysal: Düşmanlar maskesini çok erken indirdi

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezayı yorumladı. Aysal, sarı-kırmızılı ekibin mayıs ayında şampiyon olarak bu cezaya cevabını vereceğini ifade etti.

5 Eylül 2019 23:06

PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezasına bir tepki de Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’dan geldi.

05 Eylül 2019 Son dakika PFDK`dan Fatih Terim`e 4 maç ceza! PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`e 4 maç, Ümit Davala`ya 3 maç ceza verdi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın bir geleneği olduğunu ifade eden Aysal yaptığı açıklamada, “Galatasaray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuş bir gelenektir. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek Galatasaray’ın en büyük maharetidir. Galatasaray bu ittifaka cevabını mayıs ayında 20.45’te şampiyon olarak verecektir çünkü biz Galatasarayız” dedi.

Son güncelleme 23:35 | 5 Eylül 2019
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