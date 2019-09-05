‘Turnuvadan çekil’ dediler İranlı judocu Almanya’ya iltica etti!

Judo dünyası diplomatik bir krizle karşı karşıya… Her şey Dünya Şampiyonası'nda İranlı sporcu Saeid Mollaei’nin, İsrail’den Sagi Muki ile eşleşme ihtimali doğmasıyla başladı.

İran Federasyonu sporcularının derhal turnuvadan çekilmesini istedi. 27 yaşındaki sporcunun tek isteği ise, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek. “Herkesi yendim ama ülkem maça çıkmama izin vermedi. Hem kendim, hem de ailem için endişelendim ve maça çıkmadım. Ben bir sporcuyum, siyasetçi değilim. Sadece Olimpiyat Oyunlarına katılmak istiyorum. Uluslararası Judo Federasyonu bana yardımcı olacaktır.”

Tehdit altında olduğunu vurgulayan judocu, turnuvadan çekildikten sonra Almanya’ya iltica etti. Gerekli izinler çıktığı takdirde Mollai, 2020 Yaz Olimpiyatlarında, bağımsız sporcu olarak mindere çıkabilecek.