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Türkiye Çekya canlı izle! Canlı yayın: Türkiye tur için sahada
Milli Takımlar

Türkiye Çekya canlı izle! Canlı yayın: Türkiye tur için sahada

Türkiye A Milli Basketbol Takımı FIBA Dünya Kupası üçüncü maçında Çekya karşısına çıkıyor. Türkiye Çekya karşısında alacağı galibiyet sayesinde olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Türkiye Çekya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak eden basket severler için haberimizin içerisinde NTV canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

5 Eylül 2019 10:07

2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Çekya karşısına çıkıyor. Geride kalan iki maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Türkiye, son maçta Amerika ile başa baş bir oyun sergilemesine rağmen maçı son saniyelerde kaybetmişti. Hem telafi etmek hem de yeniden moral bulmak isteyen Türkiye Çekya karşısında kazanması halinde gruptan çıkacak. Haberimizden Türkiye Çekya FIBA Dünya Kupası maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE ÇEKYA CANLI İZLE

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Çekya basketbol maçı 5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11:00'de oynanacak ve zorlu mücadele NTV'den canlı yayınlanacak

Son güncelleme 10:07 | 5 Eylül 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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