Türkiye Çekya canlı izle! Canlı yayın: Türkiye tur için sahada

2019 Dünya Basketbol Şampiyonası E Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Çekya karşısına çıkıyor. Geride kalan iki maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Türkiye, son maçta Amerika ile başa baş bir oyun sergilemesine rağmen maçı son saniyelerde kaybetmişti. Hem telafi etmek hem de yeniden moral bulmak isteyen Türkiye Çekya karşısında kazanması halinde gruptan çıkacak. Haberimizden Türkiye Çekya FIBA Dünya Kupası maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenebilirsiniz.

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TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Çekya basketbol maçı 5 Eylül Perşembe günü sabah saat 11:00'de oynanacak ve zorlu mücadele NTV'den canlı yayınlanacak