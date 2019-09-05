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Türkiye – Andorra maçının biletleri tükendi
Milli Takımlar

Türkiye – Andorra maçının biletleri tükendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Andorra maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı.

5 Eylül 2019 10:24

A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45’te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.

Son güncelleme 10:26 | 5 Eylül 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası andorra türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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