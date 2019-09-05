Türkiye 2019 Kadınlar EuroVolley’de tarih yazdı! Filenin Sultanları, Hollanda’yı dağıttı!

Ankara’nın ev sahipliği yaptığı 2019 Kadınlar EuroVolley’de çeyrek final mücadelesinde 12 bin seyircinin önünde Türkiye, CEV Avrupa sıralamasında 2. sırada yer alan Hollanda’yı 25-20, 25-22 ve 25-20’lik setlerle mağlup etmeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı!

Turnuvada çeyrek finalde Filenin Sultanları ile karşılaşana kadar rakiplerine set dahi vermeyen Hollanda, güçlü oyunumuza karşı direnemedi. Türk sporunun gururu; kadınlarımızın neler yapabileceğini yıllardır sahalarda gururla tüm dünyaya gösteren Milli Takım, 78 dakikada zaferle sahadan ayrıldı.

Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi, Almanya’yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11’lik setlerle mağlup eden Polonya oldu. Yarı final karşılaşması 7 Eylül'de Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Maç saat 19.30’da başlayacak.

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