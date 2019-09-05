Son dakika PFDK’dan Fatih Terim’e 4 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 4 maç ceza verdi. Kurul ayrıca sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Ümit Davala’ya da 3 maç ceza verdi. Terim, Tahkim Kurulu’nun cezada 2 maçlık indirime gitmemesi halinde Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımın başında olamayacak.

TFF’nin resmi sitesinden duyurulan PFDK’nın cezaları şöyle;

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.09.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR – GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, tribünlere seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 31.08.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü başkanı EROL BEDİR’in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR – GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA’nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KONYASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GÜNBAŞ’ın, 31.08.2019 tarihinde oynanan KONYASPOR – ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 01.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO K, L, M, N, MİGROS TRİBÜNÜ K, L, M, N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 01.09.2019 tarihinde oynanan BTC YENİ MALATYASPOR – ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN B,C,D,E,F,G,H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü GÜRSOY YALÇIN’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi STAFENO MARRONE’nin akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 31.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, devre arası dinlenme süresinin aşılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”