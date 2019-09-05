Juventus’ta Emre Can depremi! Herkes kızgın…

İtalyan basınına göre Maurizio Sarri, Emre Can ve Mario Mandzukic’in satılmaması sebebiyle Juventus yönetimine kızgın.

Emre Can’ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması sonrası şaşkın ve kızgın olduğunu söyleyerek yönetimi eleştirmesinin ardından 60 yaşındaki İtalyan teknik direktör, iki oyuncunun da Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedilemeyeceğini öngördüklerini ve bu sebeple yönetimden oyuncuların satılmasını istediğini söyledi.

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‘Kendisine Şampiyonlar Ligi sözü verildiğini’ söyleyen ve durumla ilgili mutsuz olan Emre’nin kadro içerisinde huzursuzluk yaratmasından endişe eden Sarri, kulübün futbol direktörü Paratici’dan Şampiyonlar Ligi’ne kaydedemeyeceği oyuncuların satılmasını istemişti. Oyuncuları elden çıkaramayan Paratici’yle Sarri arasında tartışma çıktığı bildirildi.

Bu konu Paratici ile Sarri arasındaki ilk gerginlik değil. Paratici, ünlü teknik direktörden içtiği sigara miktarını azaltmasını istediğinde Sarri’den olumsuz yanıt almıştı. Sarri’nin geçtiğimiz hafta zatürre hastalığı geçirmesi bile ünlü teknik adamın sigara sevdasında bir azalma yaratmamıştı.