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Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş

Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transferlerden Mohamed Elneny takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.

5 Eylül 2019 00:54

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek. 04 Eylül 2019 Beşiktaş taraftarı minik Taylan, umut arıyor İstanbul`da yaşayan ve doğuştan otizm ve DMD kas hastalığı teşhisi konulan koyu Beşiktaş sevdalısı Taylan Erime (7), hastalığını yenebilmek için umut arıyor. Annesi Ayla Erime tarafından 6 aylıkken bir takım şüpheler ile hastaneye götürülen ve 1.5 yaşında otizmli olduğu, 2 yaşındayken ise DMD teşhisi konulan Taylan Erime, için tek umut Hindistan`da yapılan kök hücre tedavisi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:54 | 5 Eylül 2019
beşiktaş Mohamed Elneny
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