Manisa FK’da isim tescil şoku!

Tescil başvurusunu tamamlamak için logonun netleşip kulüp lansmanının yapılmasını bekleyen siyah-beyazlılar, kuruma kendilerinden önce bir şahsın, “Manisa Futbol Kulübü” adı konusunda tescil başvurusu yaptığını gördü.

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurularla ilgili 2 aylık askı süresinin ardından karar verecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adını değiştiren, Manisa Futbol Kulübü adıyla şirketi daha önce kurup Türkiye Futbol Federasyonu’nda da isim ve yeni logosunu tescil ettiren kulüp, başvuru sürecinin lehte sonuçlanmasını bekliyor.

Manisa FK’da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yeğeni olan eski kulüp başkanı Cenk Ergün, tescil başvurusuyla ilgili süreci sosyal medya hesabında eleştirdi.

İşte Cenk Ergün’ün sosyal medya paylaşımları…

1 sene once sirket kur… Isım hakkını alma… Gercekten sııznle nasıl calısıyor cok merak edıyorum…600 bin vermısım, guzelyurtta ev vermısıım… Şşşşt merak etmeyin isteseydim 27 bine butun faaliyet alanlarında alır ısmı kapatırdım…Sızde benım sırketın lansmanını yapardınz — Cenk Ergun (@cnkergun) September 4, 2019

Şunu da herkes bilsin bana teklif edildi ama ben kabul etmedim…Ha baskası aldıysa o da malesef sizin yeteneksızlıgınız,iş bilmezliğiniz oluyor galiba.Neyse herseyın bedeli var öder alırsınız markanızı geri.. — Cenk Ergun (@cnkergun) September 4, 2019

Manisa FK ya da tam adıyla Manisa Futbol Kulübü, 1994 yılında Manisa merkezli olarak Manisa Belediyespor'a bağlı bir branş olarak kurulmuş, 2019'da kendi başına bir kulüp halini almıştır.