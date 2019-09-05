Galatasaray’da Linnes ailesinin büyük üzüntüsü

Galatasaray’da yabancı kontenjanının 15’e ulaşmasının ardından, listenin dışında kalacak oyuncunun Martin Linnes olması bekleniyordu. Transferin son gününde Kasımpaşa’ya transferi gerçekleşmeyen oyuncu, Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almadı.

Sarı kırmızılıların Devler Ligi’ndeki kadrosunun açıklanmasının ardından Martin Linnes’in eşi Elisabeth Haugen, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından tribünde kızıyla maç izlediği ve üzgün göründüğü bir fotoğrafı paylaşan Martin Linnes’in eşi, tepkisini bu şekilde göstermiş oldu.

Birçok karşılaşmayı tribünden izleyen Elisabeth Haugen, Norveç’ten yakın arkadaşlarını ve tanıdıklarını da maça getirmesiyle dikkat çekiyordu Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Martin Linnes’in sözleşmesinin dondurulması bekleniyor

İŞTE LINNES’İN EŞİNİN PAYLAŞIMI

TRANSFER DÖNEMİ AÇIK OLAN ÜLKELER

Peki transfer dönemi hangi ülkelerde açık? Sözleşme dondurulması yerine transferde bir sürpriz yaşanır mı?

Katar – 26 gün Birleşik Arap Emirlikleri – 26 gün Avustralya – 41 gün Arjantin – 20 gün Çekya – 4 gün