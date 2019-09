Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK’nın Fatih Terim’e verdiği ceza sonrasında konuşuyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun teknik direktör Fatih Terim’e verdiği ceza sonrasında GS TV’de açıklamalarda bulunuyor.

CENGİZ’İN AÇIKLAMALARINI ANBEAN AKTARIYORUZ…

“Her camia için kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. PFDK’nın ceza açıklamasının özellikler saat 19.05’te yayına girmesi beni buraya getirdi (planlanmayan canlı yayın). Ben bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir kulübün takımı değildir! Türkiye Futbol Federasyonu değer verdiğimiz, cumhuriyetimizin kurduğu bir kurumdur. Eğer siz mevzilenmenizi belli bir takıma karşı alırsanız, bu o cepheyi kuranlara ve medet umanlara hayır getirmez! Siz burada kötü niyetinizin olmadığını kanıtlamak zorundasınız. Bu tip hataların iyi niyetle ve tesadüfle açıklanması mümkün görünmüyor.

Siz bir takıma, bir oyuncuya, bir teknik direktöre ceza verebilirsiniz. Futbol dünyasının içinde yaşıyoruz. Bir takım sözcükleri biz de merak ediyoruz. Dün sevgili hocamızla görüştük. “Siz organize kötülük derken, belli bir kurumu hedef aldınız mı?” diye sordum. Cevabı “Hayır” oldu.

Çok uzun zamandır her deplasmana gitmeye çalışıyorum. Rekor olarak aldığım ceza haricinde gidiyorum. Özellikle bizim deplasman maçlarında yedek kulübümüzün arkasına militanlar yerleştiriliyor! Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimize ismen küfürler ediyorlar. Son maçımızda da teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu.

“BİZ MEYDANDAN KAÇMAYIZ”

Rakibimiz 21 faul yapıyor, 1 sarı kart görüyor. Biz daha ilk maçımızda 9 faulde 4 sarı kart ve çift sarı karttan kırmızı kart görüyoruz. Galatasaray’a karşı sevgili hakemlerimiz çok cesur. Biz buna bir şey demiyoruz. Aynı cesaretin rakiplerimize karşı da gösterilmesini istiyoruz. Rakamlar ortada! İşte tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize biz bunu bilemeyiz. Bize geçen yıllarda verilen tepki şiddetini arttırıyor. Biz meydandan kaçmayız.

Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray’a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği’nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. ‘Ne konuştunuz, açıklayın’ dedik ama ceza yedik.

Ali Dürüst’ün istifası ve geri gelmesiyle alakamız yok. İnanan oldu, inanmayan oldu. Onunla özel görüşmedik ve bir şey talep etmedik. Böyle bir şey olamaz. TFF’de şu anda çok değerli insanlar var. Her kulüpten zaten orada temsilci var.

3 hakemin askıya alınmasıyla ilgili Kulüpler Birliği açıklama yaptı. Bu sezon baktık ki 2 hakem (Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar) askıya alındı! Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yönettiği 2 maç yüzünden askıya alındı. Kulüpler Birliği tüm takımların başkanıdır. Kendi takımızın faydalarını geride tutmalısınız. Kulüpler Birliği başkanı olduktan sonra çıkıp Galatasaray’ın son 2 şampiyonluğu lekelidir dediğiniz anda, TFF’ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. Burada da hukuken açık var.

Askıya alınan hakemlerden birtanesi Göztepe maçında göz göre göre yanlış penaltı verdi ve şükür ki o penaltı gol olmadı. Şampiyonluk yolunda giderken oynandı o maç. Bir diğer hakem ise iç sahada oynadığımız maçta adeta bizi kıydı! Galatasaray lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine yapanları onurlandırarım! Bu olmadı! Adalet herkes için gereklidir. Ben neden bize bir ayrıcalık isteyeyim ki? Bizim özellikle bu zihniyete karşı mücadele etmemiz gerekir.

Bu zihniyet nedir? Şimdi PFDK’ya sevk ediliyor… Biz soruyoruz neden sevk oldu? Nedeni nedir? Hangi sözler, hangi cümleler suç bunu bilelim ki ona göre savunma yapalım. Bu sistemin değişmesi gerek. Eğer biz çağı yakalamak istiyorsak, bunu kanıtlamak zorundayız. Eski kafayla, fanatik düşüncelerle hiçbir yere gelemeyiz. Ben zihniyete karşıyım. PFDK cezalarını 19.05’te açıklamaya karşıyım. Siz bizim feryadımızı duymayacaksınız, kendi içinizde kurguladığınız bir kafayla ceza vereceksiniz! Benimle birlikte tüm futbol paydaşlarımızın da tepki göstermesi gerek. Eğer hukukta eşitlik varsa aynı cezalar verilmelidir. Rakip takımın teknik direktörün açıklamalarına baktım, o daha ağır konuşmuş!

Hocamıza verilen cezayı asla onaylamıyoruz. Yanlış hesabın, yanlış kararın bir şekilde düzeltileceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Tahkim’de çok ciddi hukukçuların olduğunu biliyorum. Böyle bir ceza bana inandırıcı gelmiyor.

Türkiye’nin huzura, barışa çok ihtiyacı var. S400’le başlarım, doğu-batı hep problem. Bu ülke hak etmediği birçok sıkıntının içinde ama hepsi geçecek. Bu arada insanların tek deşarj yolu olan futbolda neden düşmanlıklar yaratıyoruz? Biraz izan ya, biraz izan! Bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Taraftarınız 300 de olsa 300 bin de olsa haksızlık yapmayın!

Biz Türk futbolunda total bir kalkınma yapmalıyız. Bu da düşmanlık yaparak olmaz! Hepimiz konuştuğumuzu bilelim ve ölçülü konuşalım. Özellikle bizim gibi sorumlu yöneticilerin fair-play’e uymamız lazım.

Fikret Orman kardeşime seslenmek istiyorum. Deme kardeşim, yapma güzel kardeşim! Bir taç atışından koca bir camianın son 2 şampiyonluğuna çamur atma!

“19.05’İN SORUMLUSU ORTAYA ÇIKARILMALI”

Futbolla yatıp kalkan bir ülkeyiz. Bunu yapmayın! Sadece Galatasaray diğer tüm takımlar çok ciddi ve önemli transferler yaptı. Bırakın çimende adil ve eşit olarak mücadele etsinler! Tabi ki hatalar olur ama görelim ki art niyet ve kötü düşünce olmasın. VAR ile birlikte hatalar en aza inecek. Benim futbolu yönetenlerden istediğim bu. Camiaları birbirine kıracak sözlerden kaçınmalıyız. Ben hiçbir camia hakkında kötü bir söz söylemedim! Bir kardeş bir takımdan, diğeri başka takımdan… Bu gayet doğal ve saygılı olmalıyız. Ama bu 19.05’te açıklanan ceza yüreğimi dağladı! Bunun sorumlusu ortaya çıkarılıp açıklanmalıdır.

Yanlış her zaman yanlıştır ve bu yanlışlara müdahale edecek doğru, cesur insanlar her yerde vardır! Ben Galatasaray’ın hukukçularına güveniyorum. Biz rakibimiz kadar güçlüyüz! Bütün büyük güçlerin, imparatorlukların arkasında her zaman güçlü düşman vardır.

Falcao ile 3 ay görüştük. Telefonda müthiş parlak cümleler duydum. Sonra ben Falcao’yu gördüm, böyle bir duruş görmedim. Adam 1.5 ay önce evi terk etti, otele yerleşti. Bunu Galatasaray için yaptı! Falcao’ya 9 milyon euro yıllık + 2 senelik sözleşme teklif geldi. Şu anda bizi Avrupa şampiyonu yaptığı takdirde bu paraya çok zor ulaşıyor. Falcao bizi Avrupa şampiyonu yaparsa onun canı sağ olsun. Tüm futbolcularımızın canı sağ olsun.

Biz bonservis bedeli ödememek son saniyeye kadar mücadele ettik. Bu bir maratondu, bir sinir savaşıydı ama Allah utandırmasın. Ben teknik heyetimizin bu kadroyu çok başarılı kullanacağına inanıyorum.