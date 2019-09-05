Ferdi Kadıoğlu’nun eski kulübü NEC Nijmegen Fenerbahçe’den ödeme bekliyor

Hollanda basınında çıkan habere göre NEC Nijmegen, Fenerbahçe’den gelecek parayı bekliyor. 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’yu geçtiğimiz sene Fenerbahçe’ye satan Hollanda temsilcisi, oyuncunun bonservisini aylık taksitler karşılığında alacaktı. Ancak iddiaya göre sarı lacivertli ekip bir süredir ödeme yapmıyor.

NEC Nijmegen ödemelerden gelecek paradan 244 bin Euro’yu kulüp stadı Goofert ve antrenman kompleksi Eendracht’nin kiraları için ödeyecek. Zira bu kompleksler belediyeye ait. Ayrıca stadyumdaki çalışmayan saha ve tribündeki ısıtıcıların yaptırılması gündemde.

Geciken ödemeler sebebiyle FIFA ve UEFA ile iletişim halinde olduğunu açıklayan Hollanda ekibi, uzun bir süredir ödemelerin gelmesini beklediklerini belirtti.

Nijmegen stadyum ve antrenman kompleksi gibi belediyeye ait olan bu yapıların, kulüp için satın alınabilmesi için senelerdir yatırımcı arıyor.