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Ferdi Kadıoğlu’nun eski kulübü NEC Nijmegen Fenerbahçe’den ödeme bekliyor
Fenerbahçe

Ferdi Kadıoğlu’nun eski kulübü NEC Nijmegen Fenerbahçe’den ödeme bekliyor

Hollanda kulübü NEC Nijmegen, Fenerbahçe'ye sattıkları Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin aylık ödemelerini bekliyor.

SKOR DIŞ HABER 5 Eylül 2019 12:24

Hollanda basınında çıkan habere göre NEC Nijmegen, Fenerbahçe’den gelecek parayı bekliyor. 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu’yu geçtiğimiz sene Fenerbahçe’ye satan Hollanda temsilcisi, oyuncunun bonservisini aylık taksitler karşılığında alacaktı. Ancak iddiaya göre sarı lacivertli ekip bir süredir ödeme yapmıyor.

NEC Nijmegen ödemelerden gelecek paradan 244 bin Euro’yu kulüp stadı Goofert ve antrenman kompleksi Eendracht’nin kiraları için ödeyecek. Zira bu kompleksler belediyeye ait. Ayrıca stadyumdaki çalışmayan saha ve tribündeki ısıtıcıların yaptırılması gündemde.

Geciken ödemeler sebebiyle FIFA ve UEFA ile iletişim halinde olduğunu açıklayan Hollanda ekibi, uzun bir süredir ödemelerin gelmesini beklediklerini belirtti.

Nijmegen stadyum ve antrenman kompleksi gibi belediyeye ait olan bu yapıların, kulüp için satın alınabilmesi için senelerdir yatırımcı arıyor.

Son güncelleme 13:31 | 5 Eylül 2019
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu NEC Nijmegen
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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