Fenerbahçe’den Volkan Demirel için ‘ilk gün’ videosu

Fenerbahçe’de kalecilik kariyerini sonlandırmasının ardından antrenör ekibine geçiş yapan Volkan Demirel, bu kararının ardından sarı-lacivertlilerin YouTube hesabına konuştu.

“FENERBAHÇELİ OLMAYAN BİLEMEZ”

Volkan Demirel, “17 yıl sahanın içinden, Fenerbahçe’nin kalesinden, şimdi ise sahanın kenarından katılacağım bu coşkuya. Bu kapıdan artık teknik ekibin bir parçası olarak giriyorum. Bu renklere hizmet etmek bambaşka. Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanı bu motivasyonu sürdürmek çok başka. Bunu Fenerbahçeli olmayan kimse bilemez, bu anlatılmaz yaşanır.” dedi.

“BENİM HAYATIM FENERBAHÇE”

Son olarak Volkan Demirel “Dile kolay, 17 yıl. Çubukluyu 17 yıl terlettim. Şimdi Şimdi tutukunu olduğum iki renge, farklı bir kulvarda kavuşma vakti. Hep söyledim, yine söyleyeceğim; benim hayatım Fenerbahçe. İlk tandığım takım, ilk öğrendiğim renkler, ilk haykırışım Fenerbahçe. Çok sevdim, senin, benim, bizim gibi.” diyerek sözlerini noktaladı.