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Fenerbahçe’de Isla koşulara başladı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Isla koşulara başladı

Milli takım arası sonrasında Süper Lig'i 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ederken, Isla da koşulara başladı.

5 Eylül 2019 21:59

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. Ayrıca sakatlığını yavaş yavaş atlatan Isla da takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Son güncelleme 21:59 | 5 Eylül 2019
Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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