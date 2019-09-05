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Fenerbahçe’de herşey yolunda! Kadro genişledi maaşlar düştü…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de herşey yolunda! Kadro genişledi maaşlar düştü…

Silbaştan yenilenen kadro yapılanmasında Fenerbahçe, doğru hamleler yaptı. 11 yeni transferle sol bek haricinde her mevki için alternatifli bir kadro oluşturuldu.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 5 Eylül 2019 07:13

Sarı-lacivertli yönetim, geçen sezona göre maaş bütçesini 15.9 milyon Euro düşürdü. Skrtel, Valbuena, Soldado, Slimani, Ayew ve Mehmet Topal gibi isimlerle yollar ayrılırken Alper Potuk da maaşında yüzde 40 indirim yaptı.

Öte yandan orta sahada forma savaşı kızışacak. Gustavo ile Emre Belözoğlu'nun yeri garanti görünüyor. Ozan Tufan'ın İsla'nın yerine sağ bekte oynaması kuvvetli ihtimal. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jailson, Zajc, Tolga, Ferdi, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan da forma için mücadele edecek.

Son güncelleme 07:13 | 5 Eylül 2019
ersun yanal Fenerbahçe kadro tranasfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
3 2 7
4 Caykur Rizespor
3 2 7
5 Trabzonspor
3 1 5
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