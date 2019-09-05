Fenerbahçe’de herşey yolunda! Kadro genişledi maaşlar düştü…

Sarı-lacivertli yönetim, geçen sezona göre maaş bütçesini 15.9 milyon Euro düşürdü. Skrtel, Valbuena, Soldado, Slimani, Ayew ve Mehmet Topal gibi isimlerle yollar ayrılırken Alper Potuk da maaşında yüzde 40 indirim yaptı.

Öte yandan orta sahada forma savaşı kızışacak. Gustavo ile Emre Belözoğlu'nun yeri garanti görünüyor. Ozan Tufan'ın İsla'nın yerine sağ bekte oynaması kuvvetli ihtimal. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jailson, Zajc, Tolga, Ferdi, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan da forma için mücadele edecek.