Fatih Terim’in cezasına kızları Buse Terim ve Merve Terim’den büyük tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı 4 maçlık ceza sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Tahkim Kurulu'nun cezada 2 maçlık indirime gitmemesi halinde Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında olamayacak olan Fatih Terim’in kızları Buse Terim ve Merve Terim, sosyal medya hesaplarından cezaya isyan etti.

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Merve Terim, “Bu kadar korktuğunuzu belli etmeyin bence” diyerek paylaştığı post sonrasında cezanın açıklandığı saate dikkat çekerek, “Cezanın 19.05 olması da tesadüf değil sanırım. Organize kötülüğün profesyonelleşmiş hali dediği tam da bu!” yorumunu yaptı.

Buse Terim de paylaştığı tweet’te “Çünkü adaletiniz yok” yorumunu yaptı.