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Fatih Terim’in cezasına kızları Buse Terim ve Merve Terim’den büyük tepki!
Galatasaray

Fatih Terim’in cezasına kızları Buse Terim ve Merve Terim’den büyük tepki!

PFDK'nın Fatih Terim'e Kayserispor maçı sonrasındaki sözleri nedeniyle verdiği 4 maçlık cezaya kızları Buse Terim ve Merve Terim tepki gösterdi.

5 Eylül 2019 19:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı 4 maçlık ceza sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Tahkim Kurulu'nun cezada 2 maçlık indirime gitmemesi halinde Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında olamayacak olan Fatih Terim’in kızları Buse Terim ve Merve Terim, sosyal medya hesaplarından cezaya isyan etti.

05 Eylül 2019 Son dakika PFDK`dan Fatih Terim`e 4 maç ceza! PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`e 4 maç, Ümit Davala`ya 3 maç ceza verdi. İlgili Haberi Oku

Merve Terim, “Bu kadar korktuğunuzu belli etmeyin bence” diyerek paylaştığı post sonrasında cezanın açıklandığı saate dikkat çekerek, “Cezanın 19.05 olması da tesadüf değil sanırım. Organize kötülüğün profesyonelleşmiş hali dediği tam da bu!” yorumunu yaptı.

Buse Terim de paylaştığı tweet’te “Çünkü adaletiniz yok” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 19:50 | 5 Eylül 2019
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OGP
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3 3 9
2 Fenerbahçe
3 2 7
3 Denizlispor
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4 Caykur Rizespor
3 2 7
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3 1 5
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