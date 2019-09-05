EURO 2020 Elemeleri’nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri’nin 5. haftasının ilk gününde D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Konuk olduğu Ermenistan’ı 3-1 mağlup eden İtalya, J Grubu’nda 5’te 5 yaptı. 6 Eylül 2006’da Fransa’ya 3-1 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde mağlubiyet yüzü görmeyen İtalya, yenilmezlik serisini 35 karşılaşmaya (29 galibiyet, 6 berberlik) çıkardı.

Galatasaray’ın sezon sonuna kadar Brighton’dan kiraladığı Rumen santrfor Florin Andone, İspanya’ya 2-1 yenildikleri F Grubu maçının 56. dakikasına oyuna girdi ve 3 dakika sonra gol attı. Bir diğer sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz da Faroe Adaları’nı 4-0 yenen İsveç’te 73. dakikada oyuna Sebastian Larsson’un yerine dahil oldu.

Danimarka, Cebelitarık’ı deplasmanda 6-0 yenerken, Fenerbahçeli Zanka 63. dakikada Kjaer’in yerine oyuna dahil oldu.

Finlandiya’ya Pukki’nin golüyle 1-0 yenilen Yunanistan’da Alanyasporlu Manolis Siopis yedek başladığı maçta forma giyemedi.

Bosna Hersek’in Liechtenstein’ı 5-0 yendiği maçta Visca 90 dakika oynadı ve 1 gol attı. Erzurumsporlu kaleci Sehic de maç boyunca forma giydi. Konyasporlu Bajic forma giyemezken, Milosevic 55. dakikada oyundan alındı. Akhisarsporlu Irfan Hadzic de süre bulamadı.

Elemelerin 5. haftası, yarın C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1

Cebelitarık-Danimarka: 0-6

F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2

Norveç-Malta: 2-0

Faroe Adaları-İsveç: 0-4

G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1

J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3

Finlandiya-Yunanistan: 1-0

Bosna Hersek-Lihtenştayn: 5-0