Efsane futbolcu Cafu’nun acı günü!

Brezilya’nın efsane futbolcusu Cafu, en büyük oğlunun ani ölümüyle sarsıldı. Danilo Feliciano de Moraes arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Danilo, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Oynadığı dönemde dünyanın en iyi sağ beki olarak kabul edilen 49 yaşındaki Cafu 3 çocuk babasıydı. Cafu’nun futbola başladığı kulüp olan Sao Paulo, acı kayıp ile ilgili bir mesaj paylaştı: “Sao Paulo futbol kulübü olarak Cafu’nun oğlu Danilo’nun ölümünden büyük üzüntü duyuyoruz. Kulübümüzün idolüne, ailesine sevenlerine sabır diliyoruz.”

142 kez Brezilya milli takımı forması giyen Cafu, 1994 ve 2002’de Dünya Kupası kazandı. Cafu Zaragoza ile UEFA, Milan forması ile de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Everyone at UEFA wishes to send their sincerest condolences to Cafu following the passing of his son, Danilo.

The thoughts of the whole football world are with you and your family at this tragic time.

