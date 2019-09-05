Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu ölüm nedeni ne?

Eskişehir formasını giyen Türkiye'nin başarılı savunma oyuncularında biri olan Ediz Bahtiyaroğlu 2012 yılında hayatını kaybetmişti. Türk ve dünya futbolunu yasa boğan olayın ardından 6 sene geçmesine rağmen Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı. Eskişehir ve diğer kulüp yönetici ile taraftarları tarafından her sene anılan Ediz için bu sene de anıldı. Peki Eskişehir'in unutulmaz futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu ölüm nedeni nedir?

EDİZ BAHTİYAROĞLU ÖLÜM NEDENİ

5 Eylül’de hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu’nun yapılan otopsisinde ölüm nedeni, 26 yaşındaki futbolcunun kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmişti. İnceleme sonunda hazırlanan 2 sayfalık raporda Ediz Bahtiyaroğlu’nun ölüm nedeninin doğal vücut yapısından kaynaklanan kalp krizi olduğu belirtildi.

Aramızdan ayrılışının 7. yıl dönümünde Ediz Bahtiyaroğlu’nu rahmetle anıyoruz. “ Kanatlanıp Uçtuğun Yerde, Bahtiyar Ol! ”#EdizBahtiyaroğlu pic.twitter.com/ImfWldLqq9 — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) September 5, 2019

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını Intertoto Kupası'nda oynadı. Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi.

Turkcell Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giydi. 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi.

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009'da törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlanmıştı.