CANLI YAYIN | Türkiye Çekya (2019 FIBA Dünya Kupası)

1.PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 16-20 ÇEKYA

Türkiye Çekya maçı için nefesler tutuldu… 2019 FIBA Dünya Kupası E grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım ya tamam ya devam diyecek. Japonya’yı yenen Amerika’yı ise son saniyede elinden kaçıran 12 Dev Adam, kendisiyle aynı performansı gösteren rakibi Çekya’yı mağlup ederse 2’inci tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Kritik mücadelenin dakika dakika takibi ve tüm detayları SKOR’da… (Sayfa sürekli güncellenecektir)

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’ndaki en kritik maçına çıktı. Milliler, ikinci tura yükselme mücadelesinde Şanghay’da Çekya ile karşı karşıya geliyor. TSİ saat 11.30’da başlayan mücadele NTV’den naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi ayrıca SKOR farkıyla dakika dakika takip edebilirsiniz…

Grubundaki ilk maçında Japonya’yı 86-67 mağlup eden Milli Takım, 2’inci karşılaşmada ise ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup oldu. Çekya ise ABD’ye 88-67 yenildikten sonra Japonya’ya 89-76’lık üstünlük sağladı.

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı. Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak. Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu :

Fildişi Sahili-Polonya: 63-80

Venezuela-Çin:72-59

B Grubu :

Güney Kore-Nijerya: 66-108

Rusya-Arjantin: 61-69

C Grubu:

Porto Riko-Tunus: 67-64

İspanya-İran: 73-65

D Grubu :

Angola-Filipinler: 84-81

İtalya-Sırbistan: 77-92

1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak

Dünya Kupası’nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Maçların TSİ programı şöyle:

E Grubu (Şanghay Oriental Spor Merkezi)

11.30 Türkiye-Çekya

15.30 ABD-Japonya

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avustralya

2019 FIBA Dünya Kupası’nda ABD’ye 93-92 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, E Grubu’nda yarın Çekya ile oynanacak karşılaşmada iddialı olduklarını ifade etti. Milli takımın Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde gerçekleştirdiği idman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, turnuvada kolay maçın olmadığını belirterek, “Çekya iyi takım, hafife alınacak rakip değil. Son iki maç gibi sahaya çıkacağız ve istekli mücadele edip sonunda kazanacağımızı düşünüyorum.” dedi.

ABD karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Onan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu maçın ağır geçeceği belliydi. Çok üzgünüz. Hepimiz zamanında bu işi yaptık. Çocuklar da profesyonel, işin devam ettiğinin bilincindeler. Ülkenin bizden beklentisinin ne olduğunu biliyoruz. Herkes toparlandı, yüzler daha çok gülüyor. Beraber zaman geçirildi. ABD maçını tamamen unutup Çekya karşılaşmasına hazırlanıyoruz. ABD maçını kazansaydık dahi Çekya mücadelesi önemliydi. Yarın gruptan çıkma maçı oynayacağız. Çocuklarla da konuştuk. Sevinmemiz veya üzülmemizden ziyade onların emeklerinin boşa gitmemesi önemli. Yarın da aynı özveriyi göstereceklerdir. Hak ettiğimiz gruptan çıkma biletini cebimize koyacağız.”

Hazırlık maçlarındaki performansın hatırlatılması üzerine Onan, “ABD maçında olduğu gibi Japonya karşılaşmasına da oyuncular ciddi çıktılar. Net mesaj verdiler. ABD maçından sonra hiçbir takım bizi çantada keklik göremez, ‘yeneriz’ diye düşünmesinler. Hazırlık maçları önemli olmuyor. Resmi maçlar farklı çoğu hocalar bile taktiklerini saklar. Her oyuncuyu aynı anda oynatmazlar. Bizim ne kadar takım olduğumuzu görmüşlerdir. Oyuncularımız işi sonuna kadar götürmek istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarıca: “Kendimizi tedavi etmiş olacağız”

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ise ABD karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi. Dinlenmek için zamana ihtiyaçları olduğunu, bunu da sağlayacaklarını kaydeden Sarıca, “Kazandığımız maçtan sonra da uyku olmuyor. Farklı da iklimdeyiz, böyle mağlup olunca oyuncular geç saatte uyuyor. Bu akşam daha iyi uyku olacak. Kendimizi tedavi etmiş olacağız. Konuşmalarımızı yaptık, oyuncular yarınki maçın önemini biliyor. Yorgunluk var, 45 dakikalık bir maç oynadık. Yarın sağlam şekilde sahada olacağız.” şeklinde konuştu.

Çekya’nın oyun kurucusu Tomas Satoransky ile ilgili soruyu Sarıca, “Ciddi bir oyuncu, uzun bir oyuncu. Tek başına onu savunmak yetmez. Çekya dış adam ağırlıklı oynuyor. İyi şutörleri var. Türkiye’den tanıdığımız Schlib de Çekya’da oynuyor. Hepsine dikkat etmemiz lazım. Satoransky ile içeride kısalarımıza hazırlık yaparlar diye düşünüyorum. Bununla ilgili de hazır olacağız.” diye yanıtladı.