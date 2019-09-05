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Beşiktaş’tan Galatasaray’a ‘üçlü’ göndermesi
Beşiktaş

Beşiktaş’tan Galatasaray’a ‘üçlü’ göndermesi

Galatasaray'ın, yeni transferlerine statta imza töreni düzenlendiği anda Beşiktaş da sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

5 Eylül 2019 08:07

Siyah beyazlı takım, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Bu üçlü, Galatasaray tarafından üretilmiş bir simgedir ve bütün dünyaya da yayılmaktadır” sözlerine cevap niteliğinde bir video paylaştı.

Videoda Beşiktaş taraftarının klasikleşen üçlü tezahüratı var. Buna yorum olarak siyah beyazlı takım, “Ansızın bir üçlü çekme isteği. Üçlüyü ilk söyleyen, dillerimize yerleştiren Divan Kurulu Üyemiz, ‘Tatava’ lakaplı Cengiz Öncül dua istemiş olmalı, ruhu şad olsun.”

Bu paylaşıma Beşiktaş taraftarlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son güncelleme 08:07 | 5 Eylül 2019
beşiktaş galatasaray Mustafa Cengiz sosyal medya taraftar tezahürat
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