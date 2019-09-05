Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı.

Öte yandan Adana Beşiktaş Futbol Okulu’nun öğrencileri antrenmanı izledi. Avcı ve futbolcular, antrenman sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.