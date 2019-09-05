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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş milli takımlara giden oyunculardan eksik sürdürdüğü antrenmanlara taktik ve kondisyon çalışmasıyla devam ederken, sakatlıkları devam eden Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup çalışmada yer almadı.

5 Eylül 2019 22:04

Beşiktaş, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı.

Öte yandan Adana Beşiktaş Futbol Okulu’nun öğrencileri antrenmanı izledi. Avcı ve futbolcular, antrenman sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

Son güncelleme 22:04 | 5 Eylül 2019
Abdoulay Diaby Atiba Hutchinson beşiktaş burak yılmaz Caner Erkin Oğuzhan Özyakup
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